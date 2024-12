PewDiePie manda indirecta a Pokimane: "¿Quién es tan tonto para ver Avatar en Twitch?

PewDiePie no solo criticó la postura de sus compañeros, sino que además, aprovechó en mandarle una indirecta a Pokimane después de saber que había sido baneada por ver Avatar: La Leyenda de Aang durante una transmisión.

Foto: Difusión

El youtuber no se calló nada y dijo: "Oh, ¿así que miraste Avatar: La Leyenda de Aang en Twitch? Verás, creo que eso es una mentira, porque nadie sería tan tonto de hacer eso". Aunque lo haya dicho en tono de broma, no sabemos si Pokimane se lo tomará de esa forma, ya que prácticamente PewDiePie está hablando de una de las razones de porque terminó siendo baneada.