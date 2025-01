Fans acusan a Battlefield 2042 de hacer "falsa publicidad"

Battlefield 2042 sigue dando de que hablar, y no precisamente con buenas noticias. Desde su polémico lanzamiento, el juego aún es duramente criticado por gran parte de la comunidad de jugadores que esperaban que tanto DICE como Electronic Arts se pusieran a trabajar para mejorar los aspectos más polémicos del juego en forma de problemas técnicos, bugs y falta de modos de juego.

En un pasado informe financiero, Electronic Arts ya dejó en claro que Battlefield 2042 no cumplió las expectativas de la empresa, pero eso no los detendrá de ir arreglando poco a poco el juego hasta conseguir un estado óptimo. Sin embargo, esas promesas aún no llegan, motivando a que más personas sigan firmando una petición en internet para que se les devuelva el dinero.