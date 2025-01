Apex Legends Mobile prepara su lanzamiento en Perú

Foto: Difusión

Otros países donde estará disponible Apex Legends serán: Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Malasia, Filipinas, Indonesia. No hay novedades aún de Estados Unidos. Aunque no lo han querido especificar, EA sabe perfectamente que varias regiones de Asia, Europa y Latinoamérica son los mercados más importantes que las compañías apuestan para hacer lanzamientos de juegos móviles. EE.UU también es un sitio importante, pero parece ser que no llega al estándar que busca Electronic Arts.