Free Fire: anunciada oficialmente la colaboración con BTS

Conocidos como los "Príncipes del Pop" y generando 77 millones en discos, merchandising y conciertos, no es de extrañar su incursión más allá de la música. Si no bastaba con la colaboración con Fortnite, Among Us y grabar comerciales con Nintendo; ahora es turno de que tengan presencia en Free Fire, el Battle Royale más jugado en celulares.