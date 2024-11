¡Un éxito! Con motivo del trigésimo aniversario de su emblemática canción "All I Want for Christmas Is You", Mariah Carey ha decidido llevar el espíritu navideño a los hogares de sus seguidores a través de una tienda virtual en Amazon. Esta iniciativa busca ofrecer una experiencia única a sus fanáticos, quienes podrán adquirir productos que reflejan la esencia de la artista durante la temporada festiva.