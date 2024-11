Atención INMIGRANTES en EE.UU.: así puedes buscar a alguien que se encuentra bajo custodia de CBP

Durante su custodia, los migrantes reciben atención médica básica y se mantienen en condiciones adecuadas, con acceso a artículos de higiene y alimentación regular.

Es necesario tener en cuenta que, cuando el C BP encuentra personas y familias a lo largo de la frontera entre los puertos de entrada , son transportados a una estación de la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. o alguna otra instalación de procesamiento de CBP, donde son identificados y sometidos a un examen de salud inicial.

De la misma manera, la CBP se esfuerza por no mantener a las personas bajo custodia por más de 72 horas. Las unidades familiares nucleares (mama, papa, hijos) suelen permanecer juntas. Sin embargo, para la seguridad de todas las personas bajo custodia, los menores que no estén acompañados serán separados de los adultos que no son su familia.