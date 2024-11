Atención, inmigrantes: Alcalde de IMPORTANTE CIUDAD se opondrá a deportaciones de Trump, aunque lo lleven a la cárcel

Este incidente ha desatado una ola de críticas por parte de los republicanos , quienes acusan a Johnston de intentar socavar la autoridad federal. Varios de ellos calificaron sus comentarios como un acto de "insurrección", argumentando que un líder local no tiene autoridad para desafiar las decisiones del gobierno federal en materia de inmigración .

En una entrevista reciente a EFE, el alcalde de Denver, Mike Johnston, aseguró que no le importaría enfrentarse a las consecuencias, incluso ir a prisión, por oponerse a las políticas migratorias de Estados Unidos , que considera injustas. Este desafío, que inicialmente parecía estar dirigido contra las políticas federales de inmigración de la administración de Donald Trump, fue matizado posteriormente por Johnston, quien intentó aclarar sus comentarios.

El alcalde dijo que "no tiene miedo" de ser encarcelado por su postura contra una acción "ilegal, inmoral y no estadounidense". "Si alguien es un criminal violento que comete delitos graves como asesinato o violación en Denver, esa persona debe ser procesada con todo el peso de la ley y debe ser deportada", agregó.

Johnston, contrario al uso de tropas estadounidenses para asuntos migratorios, cuenta con el apoyo de grupos humanitarios como Hope Has No Borders (Esperanza Sin Fronteras). Imagen: X.

"La gente de Denver y aquellos específicamente en mi comunidad, madres, vecinos y recién llegados por igual, no queremos vivir en un mundo donde el Ejército estadounidense esté desplegado en nuestras ciudades para tocar puertas y llevarse a las personas de su elección. Eso no es Estados Unidos y ese no es el mundo en el que vivimos", se lamentó Andrea Ryall, directora ejecutiva de la organización.