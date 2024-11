Inmigrante indocumentado VENDE su casa y se "autodeporta" de EE. UU. para volver a su país: ¿Por qué lo hizo?

Vender su casa y negocio no ha sido una tarea fácil. Este inmigrante ha invertido años de trabajo y esfuerzo en construir una vida en Estados Unidos. Sin embargo, la presión de un entorno hostil lo ha llevado a priorizar su seguridad y la de su familia. “Es doloroso dejar todo lo que he construido, pero no tengo otra opción”, expresa con tristeza.