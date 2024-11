Nueva York: ¿Cuándo encenderán el árbol navidad de Rockefeller Center?

El Rockefeller Center adoptó la tradición de decorar un árbol de Navidad y hasta armar una ceremonia de iluminación.

Todavía no se ha confirmado qué artistas participarán para interpretar los clásicos navideños como All I Want for Christmas Is You o Last Christmas de Wham!, pero lo que es seguro es que ¡será un gran espectáculo! Si tienes la oportunidad, ¡no dudes en verlo en persona!