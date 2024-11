Black Friday 2024: las mejores ofertas en productos de belleza de Ulta Beauty y Sephora

¡Atención, amantes de los productos de belleza ! Finalmente llegó el Black Friday y podrás gozar de las excelentes rebajas que ofrecen las empresas de cosméticos de Estados Unidos . Ya sea que compres en línea o en tiendas, este es el momento que has estado esperando. En esta nota, te brindamos un detalle de las mejores ofertas en productos de belleza de Ulta Beauty, Sephora y SkinCeuticals .

Entre las ofertas más destacadas se encuentra la Crema CC+ de IT Cosmetics con FPS 50+, cuyo precio se ha reducido de $47 a solo $33. Por otro lado, el Murad 5 Minute Fix, un set de correctores específicos, ha bajado de $29 a $17, lo que representa un ahorro significativo. Finalmente, el Duo de cremas faciales ultra hidratantes Double Down On Hydration de Kiehl's, cuyo precio original era de $74, se ofrece ahora a $67, lo que también resulta en un descuento atractivo.