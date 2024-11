Excelentes noticias: estas son las ofertas por el Black Friday de Nintendo Switch

¡Atención! Los fanáticos de los videojuegos saben que la compañía japonesa no suele ofrecer grandes descuentos en su hardware y juegos . Por eso, encontrar una buena oferta de Black Friday en productos relacionados con la Nintendo Switch es una oportunidad que no querrás dejar pasar.

Esta oferta incluye no solo la consola, sino también una copia gratuita de Mario Kart 8 Deluxe , uno de los títulos más populares de la plataforma, junto con una membresía de 12 meses para Nintendo Switch Online . Esto te permitirá disfrutar del juego en línea de manera completa. Si te interesa, el precio en Best Buy es de $224 en tienda, y puedes verificar la disponibilidad en Target .

Si prefieres una experiencia visual superior, la Nintendo Switch OLED podría ser la opción ideal. Este paquete, que incluye la consola Switch OLED junto con Mario Kart 8 Deluxe y una suscripción de 12 meses a Nintendo Switch Online , está disponible por $349 en el sitio oficial de Nintendo. Puedes consultar los precios y la disponibilidad en Best Buy , Walmart y Target .

Para los fanáticos de The Legend of Zelda, también hay una oferta interesante: la Nintendo Switch Lite Hyrule Edition. Esta edición especial, lanzada en celebración de la última aventura de Zelda, tiene un diseño único con un elegante agarre y la emblemática insignia de la serie en la parte trasera. Está disponible por $209 en Best Buy, y es la consola ideal si prefieres jugar de manera portátil mientras muestras tu amor por la saga de Zelda.