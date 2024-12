Alerta por las deportaciones masivas de Donald Trump en EE. UU.: inmigrantes de estos PAÍSES serán los MÁS VULNERABLES

Durante su campaña presidencial, Donald Trump destacó, como una de sus propuestas principales, la ejecución de deportaciones masivas que podrían afectar a aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Dado que tomará posesión de la presidencia el 20 de enero de 2025, esta política ha generado inquietud entre las comunidades inmigrantes y los defensores de derechos humanos. La atención se centra ahora en identificar qué grupos de inmigrantes podrían enfrentar mayores riesgos de deportación y cuáles serían las razones detrás de esta vulnerabilidad.

Deportaciones masivas de Donald Trump en EE. UU.: inmigrantes de estos países serán los más vulnerables

Si se lleva a cabo una deportación masiva, los inmigrantes provenientes de países como México, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití y El Salvador podrían enfrentar mayores riesgos. Aunque actualmente existen programas como el 'Parole Humanitario', el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), estos podrían ser eliminados, dejando a millones de personas en una situación de incertidumbre migratoria.

"Me preocupan los nicaragüenses; casi 90,000 nicaragüenses entraron con el 'parole humanitario'; se empiezan a vencer ahora en enero del año que viene. No hay un TPS para ellos; los que no pidan asilo están en un peligro inminente de ser detenidos", indicó un abogado de inmigración a Telemundo Miami.

Bajo el mandato de Joe Biden, aumentó el cruce de inmigrantes no autorizados a EE. UU., aunque ha disminuido recientemente tras acciones ejecutivas. Imagen: Composición de Líbero.

El abogado de inmigración, entrevistado por Telemundo Miami, destacó que aproximadamente medio millón de jóvenes cuentan con DACA en la actualidad, y se estima que alrededor de 1.6 millones de jóvenes podrían haber sido elegibles para este programa. La eliminación de DACA es una posibilidad que ya se ha intentado previamente, lo que pondría a otro medio millón de personas en una situación precaria.

El expresidente Trump, en una entrevista con 'Meet the Press', indicó que trabajará con los demócratas en un plan para abordar la situación de los "dreamers", aunque no dio detalles específicos. Comentó que muchos de estos jóvenes fueron traídos al país hace años y que algunos de ellos ya no son tan jóvenes, han tenido éxito, tienen empleos de calidad e incluso empresas, lo que resalta la necesidad de encontrar una solución para ellos.

Donald Trump sugiere que deportaría a ciudadanos estadounidenses con familiares indocumentados

El presidente electo Donald Trump expresó en una entrevista con Kristen Welker en 'Meet the Press' que considera necesario deportar a todos los individuos que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos, lo que podría incluir a los ciudadanos estadounidenses que tengan familiares indocumentados. Trump afirmó que no desea separar a las familias, pero si no se deporta a todos juntos, esto podría ocurrir.

"No quiero separar a las familias", dijo Trump. "Así que la única forma de no separarlas es mantenerlas juntas y enviarlos de regreso a todos".