Científicos de Estados Unidos revelan peligro oculto en botellas de agua: ¿Qué estás bebiendo?

Un estudio pionero de las universidades de Columbia y Rutgers ha descubierto que un litro de agua embotellada contiene alrededor de 250,000 partículas de nanoplásticos, invisibles al ojo humano. Este hallazgo en Estados Unidos, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, emplea tecnología de microscopios de doble láser para identificar y clasificar estos contaminantes por primera vez.