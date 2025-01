¿En qué TRABAJAN los inmigrantes indocumentados en EE. UU. para SUBSISTIR? Esto dice un estudio

En concordancia con reportes en los últimos años del Centro de Investigaciones Pew, los extranjeros que todavía no pueden arreglar sus papeles migratorios con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) o que cruzan la frontera simplemente, se encuentran mayormente desempeñándose en las siguientes industrias:

Cabe precisar que desde hace ya algunos años, la cifra se mantiene en 11 millones de inmigrantes que aún no pueden legalizar sus papeles en el país, algunos de ellos se encuentran protegidos bajo programas migratorios como Estatus de Protección Temporal (TPS), DACA, CBP One, etc. Asimismo, continuando con lo anterior, estos son algunos de los estados que según la investigación de Pew, viven más los indocumentados.