GOLPE JUDICIAL a Trump: Jueza suspende orden sobre CIUDADANÍA por nacimiento

La magistrada Deborah Boardman destacó que la ciudadanía es el "derecho más preciado" y subrayó que ningún tribunal ha respaldado la interpretación de la administración Trump sobre la Decimocuarta Enmienda , afirmando con firmeza: "Este tribunal no será el primero".

Tras leer su fallo en el estrado, la jueza preguntó a un abogado del gobierno si planeaban apelar su decisión, pero este respondió que no tenía la autoridad para dar una respuesta inmediata.

El eje central de las demandas radica en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil, en respuesta al fallo de la Corte Suprema en el caso Dred Scott, que dictaminó que Scott, un esclavo, no tenía derecho a la ciudadanía.

El gobierno de Trump argumenta que los hijos de personas no ciudadanas no están "sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos, por lo que no tendrían derecho a la ciudadanía.