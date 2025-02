Donald Trump tras exigir el cierre de USAID: "Está volviendo loca a la izquierda radical"

"USAID está volviendo loca a la izquierda radical, y no pueden hacer nada al respecto porque la forma en que se ha gastado el dinero, gran parte de ello de manera fraudulenta, es totalmente inexplicable. La corrupción está en niveles rara vez vistos antes. ¡cierrenlo!." , señaló hace poco mediante su cuenta de Truth Social, el presidente de EE. UU., Donald Trump.

Con la finalidad de reevaluar la ayuda que ofrece la USAID a países de Latinoamérica y no desperdiciar el dinero, Donald Trump congeló los programas de apoyo exterior monetario que ofrece Estados Unidos a otros países, a fin de garantizar que vayan acorde con las políticas e intereses de la nación norteamericana. Por otro lado, de acuerdo con información de The New York Times, se pondrá licencia a diversos trabajadores de las sedes de USAID en el mundo.