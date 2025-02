¡ALERTA inmigrantes! ICE puede DEPORTARTE aunque tengas Green Card: Estas son las razones que pocos conocen

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el gobierno intensificó su política de deportaciones masivas. Su enfoque principal ha sido la expulsión de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. Sin embargo, esta situación ha generado preocupación no solo entre quienes no tienen un estatus legal, sino también entre los residentes permanentes, quienes temen que su Green Card no sea suficiente para garantizar su permanencia en el país.