EE.UU. impondrá multas de hasta US$500,000 a turistas que violen condiciones de viaje

El DHS ha señalado que estas acciones podrían poner en riesgo la seguridad nacional y comprometer la integridad del sistema de inmigración.

Las multas y las penas de prisión no solo se aplicarán a quienes cometan estos delitos de manera intencional , sino también a aquellos que lo hagan por error o sin conocimiento de las leyes . Por esta razón, las autoridades recomiendan a todos los turistas que se informen sobre las condiciones de su visa o autorización de viaje y sigan estrictamente las normativas. Las personas que no cumplan con las condiciones de su entrada podrían ser deportadas además de enfrentar las fuertes sanciones.

El aviso también señala que estas sanciones se implementarán de manera gradual, y el gobierno estadounidense está trabajando en una campaña de concienciación para informar a los turistas sobre las nuevas reglas y las consecuencias de no cumplirlas. Las autoridades han subrayado que la mayoría de los visitantes que cumplen con las normativas no se verán afectados por estas medidas.