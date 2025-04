Cinco pasos para crear una cuenta en línea en USCIS y unirte al registro OBLIGATORIO para inmigrantes

Una vez que tengas tu cuenta, completa y envía en línea el formulario G-325R , que recoge tu información biográfica. Este solo puede presentarse a través de tu cuenta de USCIS , no se acepta por correo ni en persona.

Si USCIS lo considera necesario, te darán una cita para ir a un centro especializado donde te tomarán huellas y otros datos. Esta cita es obligatoria si te la asignan, pero no tiene costo. Aún así, si no asistes y no te justificas, podrás recibir sanciones legales.