¡Terrible error de ICE! Agencia migratoria rompe la ventana de un auto para detener a un inmigrante guatemalteco

Esta acción se llevó a cabo el lunes en New Bedford, Massachusetts, mientras Juan Francisco Méndez y su familia se dirigía a una cita en el dentista. Según la abogada Ondine Galvez-Sniffin, en declaraciones para The Associated Press, los agentes de ICE buscaban a otro hombre antes de optar por sacar a Méndez y a su esposa del coche.