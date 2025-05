¿No obtienes todavía tu Real ID?: en este condado de Estados Unidos se han APERTURADO nuevas FECHAS

Si aún no has obtenido tu Real ID, ahora tienes una nueva oportunidad. En este condado de Estados Unidos se han aperturado nuevas fechas para que puedas realizar el trámite de manera sencilla. No dejes pasar esta ocasión para obtener tu identificación oficial.

El Real ID es fundamental para realizar varios trámites y viajar por aire dentro del país. Aprovecha estas nuevas fechas y asegúrate de cumplir con los requisitos antes de que finalice el plazo. ¡No pierdas más tiempo!

PUEDES VER: Donald Trump pide a la Corte Suprema que le dé LUZ VERDE a las DEPORTACIONES mediante la Ley de Enemigos Extranjeros

¿Cuál es el condado?

Para este14 de mayo, en el Condado de Ingham en el estado de Michigan, se llevará a cabo una nueva jornada especial para obtener el Real ID, de 10 a. m. a 3 p. m., en el Palacio de Justicia del Condado de Ingham. En ese sentido, esta iniciativa está destinada a apoyar a quienes aún no han actualizado sus licencias de conducir o identificaciones estatales con el Real ID.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el Real ID?

Para obtener el Real ID en Estados Unidos, es necesario mostrar documentos que certifiquen tu identidad como son los siguientes: un pasaporte, acta de nacimiento, tu dirección de residencia y tu número de Seguro Social. También debes ser residente del estado donde realices la solicitud.

¿Para qué sirve el Real ID?

El Real ID es esencial porque te permitirá tomar vuelos dentro del país y acceder a lugares federales, como bases militares o edificios gubernamentales. Desde el 7 de mayo del 2025, es obligatorio para estas gestiones, por lo que es importante asegurarse de tenerlo al día para evitar problemas.