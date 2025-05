Continúan las redadas ICE: inmigrantes ecuatorianos fueron arrestados en Massachusetts por esta razón

Las redadas de ICE siguen intensificándose en varias partes de Estados Unidos, y Massachusetts no ha sido la excepción. En esta ocasión, varios inmigrantes ecuatorianos fueron detenidos por agentes de inmigración, lo que ha generado gran preocupación en las comunidades locales.

Según fuentes oficiales, los arrestos están relacionados con el incumplimiento de las leyes migratorias, es así que la operación ha generado un debate sobre la dureza de las políticas migratorias y su impacto en las familias inmigrantes durante este gobierno actual de Donald Trump.

¿Por qué razón fueron arrestados inmigrantes ecuatorianos en Massachusetts?

En un operativo realizado en Lowell, Massachusetts, más de 10 inmigrantes de origen ecuatoriano fueron arrestados en una empresa de construcción acusada de contratar trabajadores sin documentos. Cabe precisar que esta acción fue parte de una campaña nacional liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener prácticas laborales ilegales.

El operativo se centró en una compañía de techado y contó con la colaboración de agentes de la DEA y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, etc. Asimismo, ICE señaló que la empresa estaba bajo investigación por presuntamente emplear inmigrantes no autorizados que no respetan las leyes federales, en un contexto de las deportaciones masivas de Trump.

Es así que, se recomienda arreglar tu estatus migratorio si eres un extranjero indocumentado, siguiendo una serie de pasos como son algunos de estos:

Verifica tu elegibilidad

Completa los formularios necesarios

Proporciona la documentación que se te pida

Realiza el pago correspondiente

Realiza tus evaluaciones

¿Cuántos inmigrantes indocumentados viven en Massachusetts?

De acuerdo con informes recientes, se calcula que aproximadamente 200,000 inmigrantes indocumentados residen en Massachusetts. Esta cifra representa una porción importante de la población que enfrenta dificultades debido a su situación migratoria, viviendo en muchos casos en la clandestinidad por la falta de un estatus legal. La mayoría de estos inmigrantes provienen de países latinoamericanos, entre los que se detacan: México, Brasil y Ecuador.