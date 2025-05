Florida desea realizar cambios en sus políticas para poder deportar y detener a todos los inmigrantes ilegales que estén en Estados Unidos, no solo a los criminales o a los que cuentan con orden de deportación. Para realizar este procedimiento, la orden de Ron DeSantis debe ser aprobada por la administración de Donald Trump.

Esta se centra en una resolución aprobada por el Consejo Estatal de Control de Inmigración mediante la cual se le pedirá específicamente a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, la posibilidad de que Florida cuente con más fuerzas del orden para arrestar a la mayor cantidad de inmigrantes ilegales posible. ¿Qué más se sabe al respecto? En esta nota te comentamos.

¿Por qué Ron DeSantis desea más fuerzas del orden para arrestar a más inmigrantes en Estados Unidos?

Según The Palm Beach Post, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quiere instaurar esta medida debido a que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no son suficientes para la cantidad de arrestos a producirse. "El gran obstáculo no es el estado, ni la junta, ni el consejo, sino la incapacidad de ICE para lidiar con este problema monumental", señaló el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, apoyando la resolución.

Dado que Florida busca una manera de detener a los inmigrantes y enviarlos a ICE sin órdenes de deportación ni cargos estatales, la medida, según la resolución, "permitiría a las fuerzas del orden tomar medidas y proteger mejor a las comunidades". Cabe mencionar que esta ordenanza se suma a una larga lista de políticas que el estado cumple en relación a las políticas migratorias de Donald Trump.

Ron DeSantis planea seguir continuando con su labor de erradicar a los inmigrantes de Estados Unidos y proteger Florida.

La estricta situación migratoria en el estado de Florida

Como se mencionó en líneas anteriores, Florida se caracteriza por ser uno de los estados con fuertes políticas migratorias, centrándose en las ordenanzas de deportación de Donald Trump. Como consecuencia, a raíz de la necesidad de mantener un estado seguro, los alguaciles de Florida han criticado duramente a ICE. "Esto no avanza porque no tienen los recursos para recoger a la gente ni para alojarla", comunicó el alguacil Bob Gualtieri del condado de Pinellas.

"No tienen los recursos para procesarla. No tienen los recursos para juzgar a estas personas en los tribunales civiles de inmigración. Hasta que alguien solucione el problema de infraestructura, esto no avanzará en la dirección que ambos deseamos", continuó. Así pues, Florida está preocupada. Sin embargo, esto no detiene sus planes.

The Palm Beach Post asegura que, gracias al gobierno de Ron DeSantis, se aprobaron un paquete de medidas que reprimen la inmigración ilegal. Del mismo modo, se llevó a cabo la Operación Marea, arrestando a más de 1100 inmigrantes ilegales.