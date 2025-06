Donald Trump planea "liberar" Los Ángeles de los protestantes y recibe FUERTE crítica del gobernador Gavin Newsom

Los planes de liberación de Los Ángeles, por parte de Donald Trump, han causado malestar en California, sobre todo en el gobernador. Después de que el presidente de Estados Unidos no dudara en desplegar miembros de la Guardia Nacional con el fin de erradicar a los inmigrantes protestantes, Newson no dudó en criticar sus acciones y dudar de su aptitud mental. ¿Qué dijo al respecto? Aquí te comentamos.

¿Qué dijo Gavin Newsom sobre las medidas de Donald Trump en Los Ángeles?

Según Gavin Newsom, las tácticas que Donald Trump impuso en Los Ángeles y planea implementar son inconstitucionales y tienen el único objetivo de provocar a los manifestantes. Dado que el presidente incorporó marines a su estrategia de "limpiar Los Ángeles", el gobernador de California no dudó en expresar que estas medidas nunca fueron consultadas pese a haber hablado por teléfono con Trump.

"Mintió, un mentiroso descarado", sentenció Newsom en el podcast de The New York Times, The Daily, el jueves 11 de junio por la mañana. "Fue algo completamente inesperado", aseguró. "Esto es teatro, es una locura, es inconstitucional, es inmoral. Pone en riesgo la vida de las personas; están siendo utilizadas como peones".

Plan de Trump de que Los Ángeles sea libre. | Foto: Captura.

Cabe mencionar que, a pesar de estos comentarios, estuvo de acuerdo en declarar que el saqueo y demás disturbios ocasionados por los protestantes son inaceptables. Sin embargo, insistió en que la policía local de Los Ángeles ya estaba intentando controlar la situación y que su preocupación se centraba en el comportamiento violento de la administración de Trump al ordenar a los militares a patrullar las calles.

"Eso infunde el miedo y escalofríos a los ciudadanos respetuosos de la ley", dijo Newson. "Es una línea roja cruzada; es un momento grave y profundo en la historia estadounidense".

Gavin Newsom arremete contra la edad y salud mental de Donald Trump

Además de los comentarios en contra de las medidas de Trump, Newsom mostró preocupación por la edad del presidente y el como, posiblemente, esté afectando negativamente su salud mental. En conversaciones con Times, el gobernador de California afirmó que el mandatario no puede recordar la conversación telefónica que tuvieron y que "no está del todo presente". También informó que es "incapaz de mantener un hilo de pensamiento". De momento, el jefe de Estado no ha confrontado a Newsom por tales acusaciones.

Las protestas contra ICE se extendieron a otras ciudades en Estados Unidos

Según The Guardian, las protestas se han extendido a otras ciudades a lo largo de Estados Unidos, tales como Nueva York, Chicago, Las Vegas, Seattle, Spokane, en Washington; y Austin y San Antonio en el caso del estado de Texas. Mientras tanto, ICE aumentó sus medidas en California, capturando y arrestando inmigrantes en campos de cultivo y granjas agrícolas hasta que Donald Trump comunicó que habría cambios para no afectar a los inmigrantes en estos lugares de trabajo.

Comunicado de Donald Trump sobre las reformas migratorias que no afectarán a inmigrantes en granjas y hoteles. | Foto: Captura.