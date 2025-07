Alerta, trabajadores de Texas: esta ley no contempla pausas de descanso, ni siquiera para el almuerzo

Muchos trabajos tienen los horarios estructurados de acuerdo a las necesidades y los empleados los cumplen. En algunos casos, las jornadas suelen superar las ocho horas o se trabaja según objetivos. En Estados Unidos, existe un estado donde la ley local no contempla otorgar pequeños recesos a sus empleados: Texas. Sin embargo, en la práctica, son las propias empresas las que los conceden para evitar colapsos o complicaciones.

Situación de los trabajadores en Texas

En la gobernación de Greg Abbott no existen leyes que obliguen a las organizaciones a permitir a sus empleados un descanso obligatorio de, al menos, 20 minutos. De acuerdo con la Comisión de la Fuerza Laboral del estado y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, ninguna normativa federal ni estatal exige pausas remuneradas de este tiempo. Pese a ello, las compañías sí garantizan al menos una durante la jornada.

En Texas, muchos empleados no tienen una ley que exija un descanso obligatorio.

Específicamente en Texas, no hay ninguna ciudad donde exista este beneficio. Además, no existe una base legal que establezca sanciones por no otorgar un tiempo libre a los empleados adultos para descansar o incluso alimentarse. Sin embargo, si el jefe de un negocio decide ofrecer estos minutos, debe seguir los lineamientos de la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA), que detallan la duración y si corresponde algún pago, según el tipo de descanso y las funciones desempeñadas.

Pero no todas son malas noticias. Una ciudad de Texas sí exige este descanso mediante una ordenanza vigente: Austin. Desde 2010, los funcionarios locales establecieron que se brinde al menos una pausa de 10 minutos por cada cuatro horas de jornada para los obreros del sector construcción. En los demás estados o ciudades, no existe este beneficio.

Salario en Texas

En esta localidad, el salario mínimo por ley es de $7.25 dólares por cada hora trabajada. A diferencia de otros estados, este monto solo se puede modificar mediante una ley federal. Además, existe una disposición para quienes reciben propinas: la legislación local establece que, para acceder a este beneficio, deben percibir un mínimo de $2.13 dólares y el crédito máximo permitido es de $5.12.