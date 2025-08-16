Clima de hoy en Miami: pronóstico para el 16 de agosto, vía NWS

Este sábado 16 de agosto, el pronóstico del clima en Miami, actualizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), detalla las condiciones más recientes para la ciudad, ideal para quienes planean actividades al aire libre o buscan conocer las temperaturas y posibles alertas. Mantente informado sobre vientos fuertes, ciclones bomba u otros fenómenos que puedan afectar a Florida o el resto de Estados Unidos, y prepárate con anticipación para tomar decisiones seguras frente a cualquier eventualidad.

Clima de hoy en Miami: Pronóstico oficial del NWS para este sábado, 16 de agosto de 2025

El sábado 16 de agosto, los habitantes de Miami amanecerán con una temperatura de aproximadamente 32 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 28 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 32 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 9.66 a 16.09 kilométros por hora a Este durante el día.

Por la noche, el clima en Miami será de alrededor de 28 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas durante el día, y por la noche, posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados Unidos

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del sábado, 16 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

¿Cuándo comienza el invierno en Miami?

El invierno en Miami comienza oficialmente el 21 de diciembre, como en el resto del hemisferio norte, pero con características climáticas muy diferentes a las de otras ciudades del continente.

Durante esta temporada, las temperaturas en Miami son suaves, con máximas de alrededor de 25°C, lo que permite disfrutar de un clima cálido y agradable, ideal para quienes buscan escapar del frío de otras regiones. Además, el invierno es relativamente seco, con días soleados y sin la humedad típica de otras estaciones.

Curiosamente, esta temporada es de alta demanda turística, ya que muchos visitantes buscan refugiarse del intenso frío en otras partes del mundo, convirtiendo a Miami en un destino popular.