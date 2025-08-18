Este es el mejor lugar que puedes visitar en familia y está a una hora de la ciudad de Nueva York

Nueva York es una ciudad que recibe a miles de visitantes extranjeros a lo largo del año. Sus lugares emblemáticos, atractivos turísticos y actividades únicas hacen de la Gran Manzana un destino destacado. En esta ocasión, te contaremos sobre un parque donde podrás conocer animales exóticos y disfrutar de un agradable momento en familia.

Six Flags Wild Safari: el parque cerca a Nueva York

En este lugar, ubicado en la ciudad de Jackson, Nueva Jersey, podrás encontrar más de 120 especies únicas en distintas áreas temáticas, además de disfrutar de programas de aventura. Se encuentra a una hora de Nueva York y es la opción ideal para quienes buscan escapar de la rutina y disfrutar de un respiro en compañía de la familia o los amigos.

A través de una cuenta de TikTok, se muestra que la atracción que más llama la atención de los visitantes es el Safari Off-Road Adventure. Se trata de un tour guiado de entre 30 y 45 minutos a bordo de camiones abiertos que recorren las 141 hectáreas de paisajes naturales. Durante el recorrido, los asistentes pueden observar diferentes animales mientras los guías comparten información especializada sobre su comportamiento y conservación.

Entre los animales que se pueden observar destacan jirafas, leones procedentes de África, tigres de Bengala, osos y rinocerontes, los cuales se desplazan libremente para simular un safari en la sabana africana. Además, cuenta con el programa Safari Base Camp, que invita a los exploradores a realizar una caminata para apreciar aves coloridas, reptiles, insectos exóticos y mamíferos. Esta experiencia tiene una duración aproximada de 45 minutos a una hora.

El recinto cuenta con espacios para comer y tiendas de accesorios donde los visitantes pueden disfrutar de un momento de consumo personal. El costo de la entrada es de 25 dólares para adultos, mientras que para niños y adultos mayores de 65 años es de 10 dólares. Se recomienda adquirir los pases en línea y reservar con anticipación, ya que en las temporadas altas se registra una gran demanda.

Todos los animales que verás en el Six Flags Wild Safari

Este establecimiento, ubicado a 60 minutos de la Gran Manzana, está dividido en zonas que representan diferentes ecosistemas donde habitan distintos grupos de animales. En la zona de América se encuentran el bisonte, el ñandú, el ciervo gamo, el uapití de Roosevelt y la llama. En el sector Kingsland está el león africano; en Didgeridoo Pass se pueden ver el canguro rojo y el emú; mientras que en Bear Section habitan los osos negros y loros europeos.