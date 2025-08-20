Esta será la nueva licencia de conducir que se usará en Texas para evitar el fraude y robo de identidad
Esta nueva normativa incorpora materiales innovadores y un diseño visual único para reforzar la seguridad y autenticidad de las licencias de conducir en Texas.
Muchos conductores en Estados Unidos necesitan contar con una licencia de conducir para poder manejar en las pistas y carreteras del país. Si bien se requieren ciertos trámites y documentos para obtenerla, el proceso no suele ser complicado. Eso sí, dependiendo del estado en el que te encuentres, los requisitos pueden variar ligeramente. En Texas, por ejemplo, se está estrenando un nuevo formato de licencia de conducir que presenta varias novedades.
PUEDES VER: Texas cambia las reglas de conducción para adultos mayores: así deben renovar su licencia de conducir en agosto de 2025
Cambios en la licencia de Texas
El lunes 18 de agosto de 2025, el Departamento de Seguridad Pública de texano anunció novedades en el modelo de la licencia de conducir y la tarjeta de identidad del estado. Están elaboradas con materiales más sofisticados e incorporan nuevas medidas que dificultan su alteración o falsificación, además de reforzar la protección contra el robo de identidad.Este nuevo formato se acaba de estrenar en Texas para los conductores locales. Foto: DPS
Las autoridades locales confirmaron la implementación del nuevo modelo, precisando que la versión anterior seguirá siendo válida hasta su fecha de vencimiento. Otro cambio destacado es el reemplazo de la conocida estrella dorada de la normativa REAL ID por una de color negro, grabada con láser y ubicada en el extremo superior derecho de la tarjeta.
El organismo estatal explicó que esta modernización utiliza policarbonato como material base. Se trata de un sustrato sintético caracterizado por su resistencia, la dificultad de ser reproducido y su cumplimiento con las normas definidas por la American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA). El uso de este material sitúa al estado gobernado por Greg Abbott dentro de una tendencia ya adoptada en otras localidades como Alaska, Nueva York, Maryland y Colorado.
De acuerdo con la jefa de la División de Licencias de Conducir del DPS, Sheri Gipson, en un comunicado oficial: "la forma en que se fabrican las licencias puede tener un impacto significativo en la seguridad pública, este nuevo diseño hará aún más difícil que los criminales elaboren tarjetas fraudulentas y fortalece nuestra capacidad para salvaguardar la identidad de los texanos".
Una ventaja en el uso de policarbonato
Diferentes análisis señalan que este recurso ofrece un beneficio adicional en materia de seguridad y protección, ya que dificulta la vulneración de la información personal y permite incluir tecnologías suplementarias como grabados láser y elementos visibles únicamente bajo luz ultravioleta. Otras entidades emplean recursos similares, como tinta UV y hologramas.
- 1
Ojo, inmigrantes indocumentados: estas son las novedades con respecto a la "ley de los 10 años"
- 2
Alerta, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: 3 beneficios que consigues al autodeportarte mediante CBP Home
- 3
Nicolás Maduro no se deja presionar por EE. UU. y activa plan especial: "¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina!"
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90