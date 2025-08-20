Esta será la nueva licencia de conducir que se usará en Texas para evitar el fraude y robo de identidad

Muchos conductores en Estados Unidos necesitan contar con una licencia de conducir para poder manejar en las pistas y carreteras del país. Si bien se requieren ciertos trámites y documentos para obtenerla, el proceso no suele ser complicado. Eso sí, dependiendo del estado en el que te encuentres, los requisitos pueden variar ligeramente. En Texas, por ejemplo, se está estrenando un nuevo formato de licencia de conducir que presenta varias novedades.

Cambios en la licencia de Texas

El lunes 18 de agosto de 2025, el Departamento de Seguridad Pública de texano anunció novedades en el modelo de la licencia de conducir y la tarjeta de identidad del estado. Están elaboradas con materiales más sofisticados e incorporan nuevas medidas que dificultan su alteración o falsificación, además de reforzar la protección contra el robo de identidad.

Este nuevo formato se acaba de estrenar en Texas para los conductores locales. Foto: DPS

Las autoridades locales confirmaron la implementación del nuevo modelo, precisando que la versión anterior seguirá siendo válida hasta su fecha de vencimiento. Otro cambio destacado es el reemplazo de la conocida estrella dorada de la normativa REAL ID por una de color negro, grabada con láser y ubicada en el extremo superior derecho de la tarjeta.

El organismo estatal explicó que esta modernización utiliza policarbonato como material base. Se trata de un sustrato sintético caracterizado por su resistencia, la dificultad de ser reproducido y su cumplimiento con las normas definidas por la American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA). El uso de este material sitúa al estado gobernado por Greg Abbott dentro de una tendencia ya adoptada en otras localidades como Alaska, Nueva York, Maryland y Colorado.

De acuerdo con la jefa de la División de Licencias de Conducir del DPS, Sheri Gipson, en un comunicado oficial: "la forma en que se fabrican las licencias puede tener un impacto significativo en la seguridad pública, este nuevo diseño hará aún más difícil que los criminales elaboren tarjetas fraudulentas y fortalece nuestra capacidad para salvaguardar la identidad de los texanos".

Una ventaja en el uso de policarbonato

Diferentes análisis señalan que este recurso ofrece un beneficio adicional en materia de seguridad y protección, ya que dificulta la vulneración de la información personal y permite incluir tecnologías suplementarias como grabados láser y elementos visibles únicamente bajo luz ultravioleta. Otras entidades emplean recursos similares, como tinta UV y hologramas.