A tomar en cuenta: CBP implementa un nuevo sistema de control en esta importante ciudad de Georgia

Los aeropuertos de Estados Unidos continúan implementando innovaciones para reforzar la seguridad interna en la llegada de los viajeros nacionales. En este contexto, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puso en marcha un nuevo programa en un aeropuerto de Georgia con el fin de corroborar de manera más eficiente la información de los pasajeros.

Sistema biométrico en el aeropuerto de Atlanta

En el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, ubicado en la ciudad de Atlanta, se está utilizando el mecanismo de Procesamiento Mejorado de Pasajeros (EPP). Su finalidad es agilizar los procedimientos para corroborar el ingreso de los viajeros con nacionalidad estadounidense. Esta herramienta fue implementada por la CBP.

El mecanismo entró en funcionamiento en junio del presente año y consiste en un sistema de captura inmediata y análisis biométrico que acelera los tiempos de inspección a los viajeros que retornan al país a través de la terminal. El proceso es sencillo: se toma una fotografía del rostro y se compara con la imagen del pasaporte del portador almacenada en la base de datos de la agencia federal.

La organización gubernamental señaló que esta tecnología permitirá realizar un examen aduanero más detallado luego de confirmar de manera rápida la identidad y elegibilidad del pasajero. Entre los beneficios del mecanismo, destacaron la reducción del trabajo administrativo del personal federal. "La tecnología garantiza una mejor asignación de recursos, lo que permite a los oficiales centrarse en los viajeros de mayor riesgo, lo cual se alinea con la misión de seguridad nacional de la CBP", puntualizó la institución.

El uso de esta plataforma no será obligatorio, ya que la oficina aclaró que, pese a garantizar eficiencia y rapidez, los ciudadanos que no deseen utilizar este procesamiento podrán optar por el control estándar. Según el director de la CBP en Atlanta, Clay Thomas, el tiempo de espera se redujo en un 22% durante las primeras seis semanas de implementación.

Interacción con los viajeros

El jefe de la oficina federal en el aeropuerto de Atlanta ofreció una conferencia de prensa en la que confirmó la interacción de su personal con los viajeros para conocer las intenciones de su viaje: "Al poder eliminar la carga administrativa, el oficial puede interactuar con el pasajero para determinar su verdadera intención de llegada y, posiblemente, dónde ha estado durante su viaje".