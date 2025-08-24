- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Universitario vs Alianza Lima
- Real Oviedo vs Real Madrid
- Boca vs Banfield
- Ignacio Buse vs. Ben Shelton
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
Pronóstico del tiempo para HOY en Chicago: clima para el 24 de agosto, según el NWS
¿Planeas salir este domingo, 24 de agosto? ¡No te arriesgues! Consulta el pronóstico del clima de hoy para Chicago, proporcionado por el NWS, y evita sorpresas.
Este domingo 24 de agosto, el pronóstico del clima en Chicago se actualiza con la información más reciente proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Si planeas realizar actividades al aire libre o simplemente quieres saber qué esperar en cuanto a temperatura y condiciones climáticas en la ciudad, aquí te ofrecemos todos los detalles.
No olvides consultar este pronóstico para estar preparado ante cualquier posible alerta meteorológica en Illinois hoy. Si el clima en Chicago o en el resto de Estados Unidos incluye vientos fuertes o la amenaza de un ciclón bomba, te lo informaremos con anticipación para que puedas tomar las mejores decisiones.
Clima de hoy en Chicago: Pronóstico oficial del NWS para este domingo, 24 de agosto de 2025
El domingo 24 de agosto, los habitantes de Chicago amanecerán con una temperatura de aproximadamente 22 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 15 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 22 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 16.09 a 24.14 kilométros por hora a Oeste-Noroeste durante el día.
Por la noche, el clima en Chicago será de alrededor de 13 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: mayormente soleado luego ligera posibilidad de lluvias durante el día, y por la noche, leveja posibilidad de chubascos de lluvia luego parcialmente nublado.
Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados UnidosPronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del domingo, 24 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)
¿Cuándo comienza a nevar en Chicago?
Según el National Weather Service, Chicago generalmente registra su primer rastro de nieve (menos de una décima de pulgada) el 31 de octubre y su primera nevada medible (una décima de pulgada o más) el 18 de noviembre.
Este año, hasta el 15 de noviembre, la ciudad no experimentó ninguna de las dos. Las temperaturas, por encima del promedio, y el fenómeno de La Niña retrasaron la llegada de la nieve, aunque los primeros copos podrían aparecer pronto, dependiendo del desarrollo de un sistema húmedo.
- 1
Ojo inmigrantes indocumentados: Esta es la fuerte advertencia del gobierno de Donald Trump si intentas regresar al país ilegalmente
- 2
EE. UU. advierte a cualquier ciudadano americano no hacer esto en relación con Venezuela: "Graves riesgos"
- 3
Ojo, inmigrantes indocumentados: estas son las novedades con respecto a la "ley de los 10 años"
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90