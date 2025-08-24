Pronóstico del tiempo para HOY en Las Vegas: clima para el 24 de agosto, según el NWS

Este domingo 24 de agosto, el pronóstico del clima en Las Vegas se actualiza con la información más reciente proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Si planeas realizar actividades al aire libre o simplemente quieres saber qué esperar en cuanto a temperatura y condiciones climáticas en la ciudad, aquí te ofrecemos todos los detalles.

No olvides consultar este pronóstico para estar preparado ante cualquier posible alerta meteorológica en Nevada hoy. Si el clima en Las Vegas o en el resto de Estados Unidos incluye vientos fuertes o la amenaza de un ciclón bomba, te lo informaremos con anticipación para que puedas tomar las mejores decisiones.

Clima de hoy en Las Vegas: Pronóstico oficial del NWS para este domingo, 24 de agosto de 2025

El domingo 24 de agosto, los habitantes de Las Vegas amanecerán con una temperatura de aproximadamente 31 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 31 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 41 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 4.83 kilométros por hora a Oeste-Noroeste durante el día.

Por la noche, el clima en Las Vegas será de alrededor de 41 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: chubascos de lluvia aislados durante el día, y por la noche, scattered showers and thunderstorms then isolated showers and thunderstorms.

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del domingo, 24 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

