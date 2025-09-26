- Hoy:
Migrante peruano pidió asilo para proteger su vida: ahora podría ser deportado desde EE. UU.
El caso de Sergio Barco Mercado, migrante peruano que pidió asilo en EE. UU. por temor a extorsiones, preocupa a su entorno mientras espera decisión judicial
A sus 28 años, Sergio Alberto Barco Mercado, un migrante peruano, enfrenta la mayor incertidumbre de su vida en Estados Unidos. Llegó al país norteamericano junto a su familia buscando un refugio frente a las amenazas de extorsionadores en Perú, pero tras presentarse a una cita judicial por su solicitud de asilo, fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y ahora podría ser deportado.
El caso ha generado preocupación entre organizaciones civiles, familiares y defensores de derechos humanos, pues aseguran que Sergio no cuenta con antecedentes penales y que su único objetivo fue trabajar para sostener a su familia. Mientras tanto, su entorno más cercano permanece dividido y temeroso, esperando una decisión judicial que podría definir su futuro migratorio.
La detención del migrante peruano en Estados Unidos
La captura ocurrió hace casi un mes, cuando Sergio Barco Mercado asistió de manera voluntaria a una audiencia relacionada con su pedido de asilo en Estados Unidos. Según el testimonio de su familia, agentes del ICE lo arrestaron dentro del edificio judicial sin que mediara una acusación en su contra. Para sus allegados, esta acción fue injusta, ya que Sergio había cumplido con todas sus obligaciones legales.
Miles de migrantes en Estados Unidos enfrentan procesos de detención y riesgo de deportación mientras buscan un futuro seguro.
Los familiares denuncian que el joven no hablaba bien inglés y que, cuando intentó salir al baño, fue rodeado por varios agentes que lo esposaron de inmediato. La situación no solo generó indignación, sino también miedo entre sus seres queridos, quienes ahora temen que el proceso concluya con una deportación que lo obligue a regresar al mismo entorno de violencia del que huyó.
Una familia dividida y en riesgo
La historia de este migrante peruano refleja también el drama de su familia. Su esposa Rosario, madre de dos pequeños de cuatro meses y seis años, evita acudir al Consulado peruano en Nueva York por miedo a ser detenida. Con jornadas laborales que se extienden hasta la medianoche para sostener a sus hijos, vive en constante temor de enfrentar el mismo destino que su esposo.
Solicitantes de asilo esperan en centros de detención en EE. UU., en medio de la incertidumbre sobre su situación migratoria.
Al mismo tiempo, organizaciones civiles han cuestionado las condiciones en los centros de detención donde permanecen los solicitantes de asilo en Estados Unidos. Incluso, Sergio denunció el hacinamiento y el trato recibido en la celda de Federal Plaza en Nueva York, lo que llevó a su traslado tras la presión de grupos de defensa. La familia aguarda ahora la próxima audiencia judicial, prevista para el 14 de octubre, que definirá si podrá continuar el proceso en libertad o si será finalmente deportado.
