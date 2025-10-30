Muy alerta, inmigrantes: grupos en riesgo ante la eliminación de la extensión automática de permisos de trabajo en EE. UU.

A partir del 30 de octubre, los permisos de trabajo en Estados Unidos dejarán de renovarse de manera automática mientras se procesa la solicitud de extensión. Esta medida, anunciada por las autoridades migratorias, comenzará a aplicarse a los nuevos casos una vez que se publique oficialmente en el Registro Federal.

DHS pone fin a la extensión automática de permisos de trabajo.

Fin de la extensión automática de las tarjetas EAD: ¿qué cambia?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este jueves, a través del Registro Federal, la implementación de una norma final interina que pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo. Esta medida afecta a cientos de miles de inmigrantes que actualmente se benefician de renovaciones automáticas de sus autorizaciones laborales.

Según explicó a Telemundo 48 la abogada de inmigración Cynthia Bautista, "eso es lo que eliminaron: la extensión automática de 540 días que permitía mantener el permiso de trabajo vigente mientras se tramitaba su renovación en USCIS".

El comunicado oficial del gobierno indica que esta medida tiene como objetivo priorizar la verificación de antecedentes de los extranjeros antes de extender la validez de sus permisos. "Revisar los antecedentes de un extranjero con mayor frecuencia permitirá a USCIS prevenir el fraude y detectar a quienes puedan tener intenciones potencialmente dañinas", señala la nota gubernamental.

Estos son los inmigrantes en riesgo por la eliminación de la extensión automática de permisos de trabajo en EE. UU.

Una nueva regulación modifica la renovación de permisos de trabajo en Estados Unidos, afectando especialmente a los inmigrantes que no cuentan con estatus legal permanente, así como a quienes se encuentran a la espera de la resolución de su caso o en proceso de ajuste migratorio, quienes ya no podrán beneficiarse de las renovaciones automáticas. Los grupos más afectados son:

Solicitantes de asilo y refugio: Personas que buscan protección contra deportación o persecución en su país de origen.

Personas que buscan protección contra deportación o persecución en su país de origen. Beneficiarios de asilo o refugio: Quienes ya han recibido este estatus pero dependen de permisos de trabajo temporales.

Quienes ya han recibido este estatus pero dependen de permisos de trabajo temporales. Inmigrantes en proceso de ajuste de estatus: Personas que buscan obtener residencia legal permanente o una Green Card.

Personas que buscan obtener residencia legal permanente o una Green Card. Cónyuges con visa H-4: Afecta a quienes acompañan a titulares de visas H-1B y dependen de permisos de trabajo asociados.

Afecta a quienes acompañan a titulares de visas H-1B y dependen de permisos de trabajo asociados. Aplicantes de visas T: Personas que buscan protección por ser víctimas de tráfico humano.

Personas que buscan protección por ser víctimas de tráfico humano. Solicitantes de VAWA: Sobrevivientes de abuso por parte de cónyuges o hijos mayores de 21 años que son residentes o ciudadanos estadounidenses.

Sobrevivientes de abuso por parte de cónyuges o hijos mayores de 21 años que son residentes o ciudadanos estadounidenses. Beneficiarios de TPS: personas con un permiso de trabajo temporal vencido.

personas con un permiso de trabajo temporal vencido. Cónyuges de visas E: Esposos o esposas de inversionistas con visa E.

Esposos o esposas de inversionistas con visa E. Cónyuges con visa L-2: Esposos o esposas de ejecutivos o gerentes con visa L-1 que dependen del permiso de trabajo.

USCIS señala que este cambio no altera la validez de los permisos de trabajo que se hayan renovado automáticamente antes del 30 de octubre de 2025, ni de aquellos que se extienden automáticamente por ley u otras razones, como ocurre con los permisos de trabajo vigentes para las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS).

Los expertos recomiendan renovar los permisos con anticipación, idealmente 180 días antes de su vencimiento, para evitar retrasos. Como advirtió Ramón Cardona, vocero del Centro Latino Cuscatlán, a Telemundo 48: "Migración no cumple con el calendario que ellos mismos establecen para la realización de cualquier trámite migratorio, incluyendo los permisos de trabajo. Ahí te digo, va a ser un escollo y un riesgo".