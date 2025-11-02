- Hoy:
ALERTA en Nueva York por elecciones a la alcaldía: candidato musulmán lidera las encuestas pese a los ATAQUES de Trump en medio de crisis migratoria
El candidato musulmán Zohran Mamdani encabeza las encuestas en Nueva York pese a ataques de Trump y la preocupación por la crisis migratoria.
Nueva York se prepara para elegir a su próximo alcalde en una contienda que ha captado la atención nacional. Zohran Mamdani, candidato musulmán, encabeza las encuestas a pesar de los fuertes ataques de Trump y la preocupación por la crisis migratoria que afecta a la ciudad. La votación anticipada ha mostrado un alto interés de los ciudadanos, especialmente jóvenes que apoyan al legislador estatal de Queens.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes en EE. UU.: a partir de HOY, esto sucederá con los extranjeros tras fin de la extensión de permisos de trabajo
El favorito del partido Demócrata ha generado un debate intenso sobre el futuro de la ciudad, enfocándose en temas como el alto costo de vida, la seguridad y la influencia federal en la ciudad más grande de Estados Unidos. Su liderazgo en las encuestas sorprende incluso a sus rivales, incluido el exgobernador Andrew Cuomo y el candidato republicano Curtis Sliwa.
Mamdani y el impacto de los ataques de Trump
Los recientes comentarios de Donald Trump, calificando a Mamdani de "comunista", no han detenido su ascenso en las encuestas. El candidato ha utilizado estos ataques para reforzar su mensaje de inclusión y combatir la retórica islamófoba que, según él, sigue presente en la política local.
Zohran Mamdani encabeza las encuestas en Nueva York pese a ataques de Trump.
Su campaña ha recibido un fuerte impulso de jóvenes voluntarios, con más de 90,000 personas registradas para apoyar sus esfuerzos. La estrategia de Mamdani combina eventos comunitarios, debates sobre políticas públicas y un mensaje claro: representar a todos los neoyorquinos, especialmente a las comunidades históricamente marginadas.
Crisis migratoria y su papel en las elecciones
La crisis migratoria ha agregado un elemento de tensión a la contienda. Muchos votantes están preocupados por la llegada de migrantes y el impacto en los servicios locales. Mamdani ha planteado políticas de apoyo y manejo responsable de la inmigración, mientras sus rivales enfatizan la seguridad y el orden.
Expertos advierten que esta situación podría definir el resultado electoral, ya que la ciudad depende de trabajadores inmigrantes en sectores clave de la economía. Las decisiones sobre políticas migratorias y el futuro de los residentes temporales serán temas clave para los votantes en los próximos días.
