¡Alerta por helada! Clima de hoy en Nueva York: ¿Cuándo comienzan las primeras nevadas según los meteorólogos?

Los neoyorquinos ya comienzan a mirar al cielo, mientras el otoño de 2025 se perfila como especialmente frío y seco en gran parte del estado. Según los pronósticos recientes y los análisis del Northeast Regional Climate Center, la primera nevada significativa podría tardar en llegar, especialmente en la ciudad de Nueva York, mientras que las zonas del norte del estado podrían ver nieve con mayor anticipación.

La cantidad de nieve en Nueva York varía según la región.

¿Cuándo empieza a nevar en Nueva York? Pronóstico de la primera nevada

Según los expertos, "la primera nevada medible en las zonas del norte de Nueva York suele llegar durante la primera semana de noviembre, siendo el 5 de noviembre la fecha específica para ciudades como Syracuse", explica el Northeast Regional Climate Center.

Ciudades como Buffalo y Rochester podrían registrar sus primeros copos entre el 3 y el 6 de noviembre, mientras que Nueva York experimentará principalmente una mezcla de lluvia y nieve ligera, sin acumulaciones importantes durante ese mes.

Clima de hoy en Nueva York: fechas estimadas de la primera nevada en la Gran Manzana y sus barrios

Para los neoyorquinos que viven en Manhattan, Queens y Brooklyn, la espera será un poco más larga. Según el pronóstico actualizado de WxCharts a fines de octubre de 2025, la primera nevada significativa en la ciudad se proyecta entre el 9 y el 14 de diciembre, con fechas aproximadas según cada zona:

Aeropuerto JFK (Queens): 9 de diciembre

Aeropuerto LaGuardia (Queens): 10 de diciembre

Long Island: 11 de diciembre

Central Park: 13 de diciembre

Ciudad de Nueva York (general): 14 de diciembre

Aunque algunas predicciones del Old Farmer’s Almanac sugieren la posibilidad de nevadas ligeras alrededor del Día de Acción de Gracias, "la nieve significativa en la Gran Manzana se espera más tarde, concentrándose en la primera o segunda quincena de diciembre", destacan los meteorólogos.

En general, se anticipa que el invierno 2025-2026 será más cálido y seco que el promedio histórico en la costa, pero los períodos de mayor acumulación de nieve se concentrarán a mediados de diciembre y a principios de febrero, afectando especialmente a Manhattan, Brooklyn y Queens.