Fue famosa en "El Chavo del 8" y sus compañeros le rinden homenaje tras confirmar su muerte: "Nuestras condolencias"

Todo el universo de "El Chavo del 8" está de luto luego que se confirmara el sensible fallecimiento de uno de los personajes más querido de este entrañable show en nuestro idioma. Se trata de Maricarmen Vela, quien sería inmortalizada al personificar a Gloria, la atractiva tía de La Paty, el amor platónico de El Chavo como de Quico.

Gremio despide a actriz de "El Chavo del 8"

La triste noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores y Actrices o ANDA, a través de sus redes sociales, donde despiden a la española nacionalizada mexicana quien dejó este mundo a los 87 años:

"La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, 'Maricarmen Vela', miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en Paz", se lee en el comunicado de Instagram acompañado de una foto de la intérprete en sus años mozos.

Maricarmen Vela migró a México en los años 50 para abrirse camino en el mundo del arte y entretenimiento.

¿Quién fue Maricarmen Vela?

María del Carmen Vela nació un 9 de noviembre de 1937 en Valencia, España. Sin embargo, su cita con el destino tuvo lugar en la década de los 50 del siglo pasado cuando emigró hacia México buscando hacerse una carrera en el mundo artístico del país azteca.

En dicha nación, Vela dio sus pininos apareciendo en comerciales para la televisión, lo que llevaría a la obtención de roles secundarios para series, películas y otro tipo de producciones.

Con el tiempo, su presencia sería cada vez más frecuente en la pantalla chica como en la grande, siendo recordada en producciones como "Una abuelita atómica", "Quinceañera", "Cada quien su música" o "Papá Soltero", aunque por lo que el público la recordaría será por su aparición en la segunda mitad de la década de los 80s cuando apareció en la parrilla de programas y sketch de Roberto Gómez Bolaños.

Su papel de Gloria, la tía de La Paty es el más recordado de Maricarmen Vela, no solo por la belleza de la actriz, sino porque llegó a ser un potencial interés amoroso de Don Ramón quien caía rendido ante sus encantos y coquetería.

Luego de su paso por "El Chavo del 8", Maricarmen Vela formaría parte de otros formatos sumamente exitosos, tanto en México como en el resto de Hispanoamérica, tal como sucedió con "Mujer, casos de la vida real" o la propia "Rosa de Guadalupe".

¿Cuándo se retiró Maricarmen Vela de la actuación?

Tras décadas dentro del mundo del arte mexicano, Maricarmen Vela decidió jubilarse en 2020. ¿Sus motivos? Cuestiones de salud, a la vez de buscar comodidad en su vida, pero su última aparición tuvo lugar en "Como dice el dicho" durante la emisión de uno de sus episodios.

Todo ello fue el epílogo de una carrera de casi 7 décadas de esfuerzo y perseverancia, los cuales dieron frutos porque millones alrededor del mundo la recuerdan como la encantadora tía Gloria.