¡CUIDADO con ICE! Bombero latino es arrestado mientras controlaba incendio y lo deportan a México: "No hacía nada malo"

José Bertin Cruz-Estrada era un bombero de origen mexicano que llegó a los Estados Unidos con 8 años. Su vida iba "bien" hasta que un día, intentando apagar un incendio forestal junto a sus compañeros, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo detuvo y luego lo deportó hacia México.

Bombero latino expulsado de Estados Unidos

Todo sucedió durante agosto de 2025, cuando Cruz-Estrada estaba en el estado de Washington mientras combatía un incendio forestal, por lo que era un área evacuada; sin embargo, pese a esto llegó la policía migratoria que los rodeó para realizar una inspección a cada uno de los bomberos.

A Noticias Telemundo, José relató el frustrante momento que le tocó vivir mientras desempeñaba sus labores: "Se habían bajado todos. Nos habían rodeado los de migración y dijeron: 'somos de migración, vamos a hacer un chequeo".

Luego de ser trasladado a un centro de detención donde permaneció por 2 meses, luego fue deportado a México, país en el que se encuentra hasta la fecha: "Él estaba apagando el incendio. Estaba salvando a la comunidad y eso es algo que todavía no podemos entender", dijo Óscar Cruz, su hermano.

DHS lo acusa de vender drogas

El caso pronto se hizo mediático en redes sociales, al punto que llegó a oídos del gobernador de Washington, Bob Ferguson, por lo que utilizó las plataformas digitales para pedir explicaciones por el arresto y deportación del bombero, pero más pronto que tarde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió de forma tajante:

"Estos no son bomberos, son delincuentes ilegales. José Bertón Cruz-Estrada, un delincuente indocumentado mexicano, enfrenta cargos por distribución y venta de metanfetamina. La Patrulla Fronteriza ya lo había interceptado en 15 ocasiones".

Al ser preguntado por esta afirmación del DHS, Bertín reveló que dicho episodio fue puramente circunstancial pues, aseguró, estaba en el lugar equivocado y momento equivocado cuando sucedió aquello allá por 2013: "Ni siquiera yo tenía que ver, pero como estaba ahí, me pasaron a traer".

La defensa de José Bertín está batallando para lograr que el bombero pueda regresar a los Estados Unidos para estar al lado de su familia: "Me siento traicionado. No estamos haciendo nada malo", expresó.