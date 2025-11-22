Ni Target ni Home Depot: esta gran cadena se DESPIDE de Florida y su cierre dejará sin empleo a 1,500 trabajadores

Florida enfrenta uno de los recortes corporativos más grandes de los últimos años. Kroger confirmó que cerrará cuatro centros de distribución en el estado, una decisión que dejará sin empleo a 1,400 trabajadores a partir de febrero de 2026. La compañía explicó que este ajuste forma parte de una reestructuración nacional para fortalecer su negocio digital y mejorar la rentabilidad de sus operaciones de entrega.

Las cuatro sedes que Kroger cerrará en Florida

El anuncio, realizado el 18 de noviembre, incluye los centros ubicados en Tampa, Rockledge, Jacksonville y Groveland. Este último será el más golpeado: 943 empleados perderán su puesto, mientras que en Tampa se sumarán otros 234 despidos.

Más de 1,400 trabajadores quedarán sin empleo en 2026

El cierre de los cuatro centros representa uno de los movimientos más drásticos de la compañía en el estado y marca un cambio profundo en su estrategia logística.

¿Por qué Kroger tomó esta decisión?

Según Kroger, el objetivo principal es simplificar y acelerar su servicio de comercio electrónico, uno de los pilares que la empresa busca potenciar en los próximos años. Ron Sargent, presidente y director ejecutivo, explicó que el plan incluye “acciones decisivas” para optimizar la red de envíos y ofrecer mejores tiempos de entrega. Informes del Tampa Bay Times señalan que la reestructuración podría mejorar las ganancias del área digital el próximo año.

El cierre del centro de Groveland golpea especialmente a la comunidad. Inaugurado en 2019 tras un paquete de incentivos locales, se había convertido en un símbolo de crecimiento para la región. Un comisionado local calificó la medida como “una traición motivada por intereses corporativos”.

Preocupación y respuesta en Florida

Ante la magnitud de los despidos, el condado de Lake publicó un comunicado reconociendo la preocupación de los residentes. Las autoridades locales confirmaron que ya trabajan con Career Source Central Florida y la Lake Economic Area Development para crear una red de apoyo destinada a capacitación, orientación profesional y oportunidades de reempleo.

También la ciudad de Groveland inició conversaciones para reforzar los programas de asistencia y acompañar a quienes perderán su sustento económico en los próximos meses.

¿Qué ocurre con Kroger en el resto del país?

El cierre en Florida forma parte de una estrategia nacional para mejorar, en 2026, la rentabilidad de su comercio electrónico en cerca de US$400 millones. Como parte del mismo plan, Kroger también clausurará centros en Wisconsin y Maryland, además de fortalecer alianzas con Instacart, DoorDash y Uber Eats para ofrecer entregas ultrarrápidas.

No obstante, la empresa anticipa pérdidas durante la transición. Estimaciones difundidas por WESH calculan que Kroger registrará cargos por deterioro de US$2,600 millones en el tercer trimestre fiscal de 2025 debido a estos cierres y al bajo desempeño de su red automatizada.

Con una plantilla de casi 400,000 empleados y más de 11 millones de clientes diarios, el cambio abre un periodo de incertidumbre para miles de familias en Florida y marca un giro decisivo en la estrategia del histórico gigante minorista.