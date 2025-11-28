Aviso importante: recientemente, el actual gobierno de Trump, presentó una normativa que limita la duración de estancia de estudiantes y visitantes extranjeros, incluso para las personas que tengan consigo una visa válida. Mediante un último informe compartido por CNN, esta iniciativa tendrá un fuerte impacto para todos aquellos que superen los plazos establecidos por sus programas académicos.

Ni la visa te salvará y Trump podrá sacarte de EE. UU. por insólito límite de permanencia

Esta reciente iniciativa ha generado un gran interés en los estudiantes extranjeros, pues establece un inesperado límite máximo de 4 años para todos los titulares de la visa F y J, tiempo en el que sí contarán con la flexibilidad que han estado llevando en estos meses. Tras el plazo establecido, su estatus se verá perjudicado.

Asimismo, mediante información de la Seguridad Nacional de EE. UU. y de la prensa internacional, tal como 'El Cronista', se reveló que esta radical medida tiene la finalidad de parar con los "abusos" de los inmigrantes y poner más control en el país americano.

Vale mencionar que la normativa dispone reducir a 60 días el período de gracia que se otorga tras la finalización de los estudios, restringiendo de aquella forma la permanencia en el país de los titulares de visas únicamente a la duración del programa, con un límite de cuatro años.

Dicho medio también explicó que un representante del Departamento de Seguridad Nacional señaló que, "durante demasiado tiempo se permitió que ciertos titulares de visas permanecieran prácticamente indefinidamente". Por ello, con esta actualización, ahora "se pondrá fin a ese abuso de una vez por todas".

¿Qué otras medidas tomó el Departamento de Estado de EE. UU. frente a la situación de los inmigrantes?

Bajo este contexto, es bueno saber que el país de Donald Trump renunció a más de 6.000 visas estudiantiles, las cuales fueron revocadas en lo que va de este 2025, cifra que representa un incremento cercano a cuatro veces en comparación con 2019.

En tanto, el Departamento de Estado resaltó que ahora se lleva a cabo un escrutinio más riguroso de los solicitantes, evaluando posibles "actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, cultura o instituciones", lo que refuerza los criterios de selección antes de brindar más visas educativas.