ROBÓ un televisor de 65 pulgadas en Walmart de Dodgeville y pretendía ESCAPAR A PIE: así lo atraparon
Hombre fue detenido tras presuntamente robar un televisor de 65 pulgadas en un Walmart de Dodgeville y huir a pie. Fue localizado poco después con el artículo.
Un hombre de 23 años fue arrestado luego de presuntamente salir de un Walmart en Dodgeville con un televisor de 65 pulgadas sin pagar. El hecho ocurrió en Wisconsin, Estados Unidos, y las autoridades lo localizaron pocos minutos después mientras caminaba por una zona cercana con el artículo.
Alertan de un robo en Walmart de Dodgeville.
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Hombre de Dodgeville fue detenido mientras caminaba por la calle con un televisor de 65 pulgadas robado de Walmart
De acuerdo con la información difundida por WKOW 27, el Centro de Comunicaciones del Condado de Iowa recibió una alerta por un robo en el Walmart de Dodgeville el miércoles alrededor de las 8:06 p. m. Una persona reportó que un hombre había salido de la tienda cargando un televisor de gran tamaño sin pagar por la mercancía. Tras recibir la denuncia, un agente del sheriff del condado de Iowa que se encontraba cerca acudió al lugar para iniciar las investigaciones.
Según WKOW 27, "un agente del sheriff del condado de Iowa que se encontraba en la zona respondió de inmediato". El oficial encontró a un hombre caminando por una calle cercana con un televisor que coincidía con la descripción proporcionada por el denunciante.
Ryan Jolin fue arrestado por robo y otros cargos tras incidente en Walmart
El detenido fue identificado como Ryan Jolin, de 23 años, quien fue arrestado por el Departamento de Policía de Dodgeville por cargos de incumplimiento de fianza relacionados con un delito grave y un delito menor, además de robo.
Las autoridades indicaron que, al momento de su captura, Jolin se encontraba en libertad bajo fianza en el condado de Adams. Actualmente, permanece bajo custodia en la oficina del sheriff del condado de Iowa mientras espera una audiencia para determinar las condiciones de su fianza. El caso se suma a otros incidentes de robo reportados en tiendas Walmart de Estados Unidos, donde las autoridades suelen recurrir a cámaras de seguridad y reportes ciudadanos para identificar a los sospechosos.
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