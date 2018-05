Ángel Di María revela los secretos mejores guardados del vestuario del PSG y su posible salida

El argentino Ángel Di María se sinceró para la revista France Football sobre la temporada del PSG donde fue rápidamente eliminado de la Champions League. De acuerdo a las declaraciones que dio el extremo, esta podría ser su última campaña con en el club parisino. "Estoy contento aquí, pero el club necesita traer jugadores, y para eso, debe vender otros", precisó.

Sin embargo, eso no es lo único que reveló Ángel Di María, sino que señaló que tras no jugar con el Real Madrid, se sintió muy decepcionado y molesto con su técnico, sobre todo, porque Unai Emery no le dio ninguna explicación del porqué no había sido tomado en cuenta para el crucial partido.

"Estaba muy decepcionado por no estar en el once, en primer lugar porque atravesaba por un buen momento. Estaba caliente porque tenía la sensación de que debería haber jugado, o al menos haber entrado en algún momento, pero no tuve la oportunidad", señaló el 'Fideo'.

Sobre la interna del PSG, Di María señaló: "Se dicen muchas cosas, pero solo nosotros sabemos cómo es. Cuando estamos entre nosotros, estamos nosotros y nadie más. Avanzamos todos en la misma dirección, todos queremos ganar la Liga de Campeones, la Ligue 1, la Copa de Francia"

DATO:

Angel Di María tiene contrato con PSG hasta el 2019, pero todo indica que dejará antes el club francés.