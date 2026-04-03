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En Brasil apuntaron contra Erick Noriega por rendimiento en derrota de Gremio: "Fue..."

Erick Noriega volvió a ser titular con Gremio en la derrota ante Palmeiras y la prensa brasileña no dudó en opinar sobre su rendimiento. ¿Qué dijeron?

Angel Curo
En Brasil apuntaron contra Erick Noriega por rendimiento en derrota de Gremio
En Brasil apuntaron contra Erick Noriega por rendimiento en derrota de Gremio | Composición: Líbero
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Erick Noriega volvió a tener participación con Gremio luego de haber disputado los amistosos con la selección peruana, donde fue considerado como una de las grandes figuras. Sin embargo, el ‘Samurai’ no logró repetir su rendimiento ante Palmeiras y fue señalado por la prensa brasileña tras la derrota en el Brasileirao.

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En Brasil apuntaron contra Erick Noriega por rendimiento en derrota de Gremio

Gremio se enfrentó a Palmeiras por la fecha 9 del Brasileirao y no tuvo su mejor rendimiento en el campo cayendo por 2-1 en condición de visitante. Uno de los aspectos más comentados del partido fue el titularato de Erick Noriega, quien apenas tuvo dos días de descanso tras su participación con Perú.

Sin embargo, el futbolista nacional no logró ser la gran estrella y el medio brasileño ‘GeGlobo’ no tardó en opinar duramente sobre su rendimiento. En su análisis resaltaron que tuvo un buen papel en el primer tiempo. Sin embargo, tras su regreso para la segunda parte, tuvo que ser sustituido por evidenciar la fatiga.

Erick Noriega, Gremio

GeGlobo de Brasil dio firme opinión sobre el rendimiento de Erick Noriega

Cumplió con su papel en la primera parte y fue sustituido tras sentirse cansado, fue el análisis que publicaron en su publicación. Además, le otorgaron una calificación de 5,5 al rendimiento del ‘Samurai’ en el partido.

Y es que Erick Noriega no pudo ser ese jugador desequilibrante en el mediocampo, aunque si se mostró confiado en la salida de balón, donde tuvo un 80 % de precisión en los pases. No obstante, es evidente que la falta de descanso le pasó factura para el duelo.

Con esta derrota, Gremio quedó ubicado en el décimo lugar de la tabla y corre el riesgo de quedar fuera de puestos de torneo internacional. Además, representa un bajón anímico para sus próximos partidos.

Próximo partido de Erick Noriega con Gremio

El siguiente desafío del ‘Tricolor’ en el Brasileirao será ante Remo por la fecha 10. Este duelo se disputará este domingo 5 de abril desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y Gremio tendrá la obligación de ganar para llegar con la moral arriba para su debut en la Copa Sudamericana, además será la oportunidad perfecta para que Erick Noriega puede levantar su nivel.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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