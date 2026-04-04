Erick Noriega y el millonario precio que le puso Gremio tras interés de clubes de Europa

Erick Noriega ha logrado posicionarse como una pieza imprescindible en Gremio de Porto Alegre de Brasil y tras sus buenos rendimientos ha llamado la atención de diversos clubes de Europa. Por eso, el club brasileño desea dejar en claro que el futbolista peruano es valioso y le puso un millonario monto tras interés europeo.

Erick Noriega y el millonario valor de mercado que le puso Gremio tras interés de clubes de Europa

El gran nivel mostrado por Noriega, exjugador de Alianza Lima, no ha pasado desapercibido. Hace unos días, se dio a conocer que varios clubes de Europa han puesto sus ojos en él, lo que ha llevado a Gremio a establecer una cotización elevada para su traspaso.

Según el portal RTI Esporte, el club brasileño no tiene intención de iniciar negociaciones por menos de 10 millones de euros. Este precio es considerado el mínimo aceptable para comenzar a hablar de una posible venta.

Gremio solo negociaría con clubes de Europa por 10 millones de euros para el fichaje de Erick Noriega

“La directiva del club ya ha definido una estrategia clara: solo aceptarán negociar por el jugador alrededor de 10 millones de euros (60 millones de reales al tipo de cambio actual). Este valor se considera el punto de partida para cualquier negociación, reflejando el potencial de revalorización del jugador”, se puede leer en la web.

¿Qué clubes de Europa están interesados en Erick Noriega?

El medio brasileño RTI Esporte también mencionó que entre los clubes interesados en Erick Noriega se encuentran el Mónaco de Francia y el Atalanta de Italia. "Atalanta ha seguido el progreso de Noriega desde hace meses, y ahora el Mónaco también se ha sumado a los equipos que lo tienen en la mira", indicaron.

Valor de mercado de Erick Noriega

Noriega está valorado en 4 millones de euros, lo que lo convierte en el jugador peruano más caro en el mercado internacional, según el portal internacional Transfermarkt.