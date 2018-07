Cristian Pavón aclaró rumores sobre Messi y posible fichaje por el Barcelona

En los últimos días Cristian Pavón sonó como posible fichaje del Barcelona. Es más, desde la prensa argentina aseguraron que Lionel Messi intercedió con su club para que contraten a la principal figura de Boca Juniors.

Sin embargo, el propio Pavón desmintió los rumores de haber hablado con Messi con motivo de un posible fichaje por el Barcelona. "Messi no me mandó mensaje por WhatsApp, ni me dijo nada del Barcelona. En Rusia solamente hablábamos de lo que pasaba con la Selección", sostuvo el futbolista de 22 años, a su llegada a Estados Unidos para sumarse a la pretemporada de Boca Juniors.

El extremo argentino aclaró que siempre su cabeza estuvo puesta en su actual club. "Desde un primer momento dije que me quería quedar a jugar la Copa Libertadores con Boca y me voy a quedar", afirmó.

Eso sí, Cristian Pavón reconoció que se siente halagado de los cantos de sirena desde Europa. "Que te busquen clubes de Europa te hace sentir importante, aunque todavía no ha llegado nada. Pero desde un primer momento dije que me quería quedar a jugar la Copa", sentenció.

EL DATO:

Cristian Pavón renovará en los próximos días con Boca Juniors y su cláusula de rescisión subirá a 50 millones de dólares.