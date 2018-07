Real Madrid recibió el título de campeón de la WWE  

La International Champions Cup 2018 comenzará recién este martes para el Real Madrid, que tendrá que enfrentarse al Manchester United. Su preparación es en Miami, la misma ciudad en la que se emitirá el capítulo de hoy lunes de Monday Night Raw; por lo que ambos se juntaron así lo hicieron saber en sus respectivas redes sociales.

Y es que los jugadores del conjunto español recibieron la visita del mítico luchador y ahora Director de Operaciones de la WWE, Triple H. El 'Asesino Cerebral' no llegó con las manos vacías, ya que obsequió al club el Campeonato de los Pesos Pesados en reconocimiento por las tres copas de Champions League obtenidas.

Lucas Vázquez y Daniel Carvajal posaron paras las cámaras de la escuadra 'merengue' con el cinturón. Luego, el mismo Triple H compartió una foto en su cuenta oficial de Twitter con el famoso título, que tenía el escudo del Madrid en su costado.

"Después de tres Champions League victorias consecutivas, ¡es hora de Real Madrid celebrar como un campeón de WWE! #HalaMadrid", escribió el reconocido peleador.

After 3 consecutive @ChampionsLeague wins, it’s time for @realmadrid to celebrate like a @WWE Champion! #HalaMadrid pic.twitter.com/DDtmRqmA3z