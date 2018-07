Chiellini: "Pensé que el fichaje de Cristiano era imposible"

La Juventus logró lo que sonaba imposible para muchos: sacar a Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Uno de ellos era Giorgio Chiellini, hoy capitán tras la marcha de Gianluigi Buffon, y que llegó a dudar de la posible firme del crack portugués por el club italiano.

"La primera vez que escuché lo de Ronaldo le dije a mis amigos: 'Bah, es imposible'. Un día después, pensé que quizás era posible. Con nuestro entrenador, nuestro director deportivo, es ahora una realidad. La Juventus está creciendo año tras año y necesitamos un campeón como Cristiano", afirmó Chiellini en una entrevista con 'ESPN' desde la concentración de la Juventus en Estados Unidos.

El defensa de 33 años no negó su ilusión de tener a Cristiano Ronaldo en la Juventus. "Estamos emocionados con su llegada y listos para trabajar con él. Todo el club quiere mejorar y esperamos que nos pueda ayudar a conseguir nuestro objetivo", sostuvo.

Además, Giorgio Chiellini no se olvidó de la posible vuelta de Bonucci. "Es un gran amigo. He pasado las vacaciones con él y mi familia. Sé de su calidad, pero no sé lo que va a pasar. No es fácil y quiero respetar a mis compañeros. No soy el presidente o el director deportivo, así que veremos lo que pasa y si Leonardo está aquí", sentenció.

Cristiano Ronaldo se reportó hoy a la ciudad deportiva de la Juventus para tener su primer día de trabajos en su nuevo club en compañía de los otros jugadores mundialistas. El luso y sus compañeros estarán a las órdenes Aldo Doccetti, el hombre de confianza de Massimiliano Allegri, hasta que acabe la gira norteamericana. El 8 de agosto la 'Vieja Señora' por fin trabajará con el plantel completo.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo podría debutar oficialmente con la Juventus el próximo 19 de agosto ante el Chievo Verona en el estreno de la Serie A.