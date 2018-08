Roberto Mosquera domina la Liga de Bolivia con el Royal Pari [VIDEO]

En la Liga de Bolivia hay un equipo que la viene rompiendo y que está bajo el mando de un entrenador peruano. Se trata del Royal Pari, equipo que recién ascendió esta temporada a la máxima división del fútbol boliviano, y que ahora está bajo las órdenes del DT nacional Roberto Mosquera.

La tarde de hoy, el equipo de la ‘Mosca’ goleó 5-1 al Nacional de Potosí, obteniendo la quinta victoria consecutiva en el Torneo Clausura y manteniéndose en la punta. Los autores de los goles fueron John Mosquera (28’, 31’ y 54’), Mauricio Carrasco (87’) y Thiago (90’), mientras que Saúl Torres fue quien descontó (56’).

No obstante, el buen trabajo que realiza Roberto Mosquera en el país altiplánico no se podría catalogar como una novedad, pues ya tuvo un papel importante la temporada pasada. El entrenador nacional estuvo a cargo del Wilstermann en la misma liga, llegando a luchar por el título y realizando un papel importante en la Copa Libertadores.

Ahora, la misión de Roberto Mosquera es mantener el mismo nivel en lo que resta de la temporada y poder luchar por el título de la primera división de Bolivia con el Royal Pari. Las cosas no serán fáciles, pues está igualado en puntos con el The Strongest, pero el entrenador no pierde la confianza en lograr cosas importantes.