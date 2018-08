Flamengo vs Vitoria EN VIVO por la fecha 23 del Brasileirao

La escuadra de Flamengo chocará - de local - este jueves 23 de agosto ante el Vitoria en el Estadio Jornalista Mário Filho (Maracanã) (Rio de Janeiro, Rio de Janeiro) a las 17:30 (hora peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAM por la jornada 23 del Brasileirao, la cual será transmitida por Premiere FC Brasil.

Flamengo necesita recuperar el terreno perdido el domingo ante Atlético Paranaense. Ese duro golpe: goleada por 3-0 de visita; terminó con la buena racha de dos victorias consecutivas, sin embargo, hay un serio déficit en la zona defensiva y ofensiva.

En los últimos cinco partidos, el 'Fla' solo ha anotado 2 goles (con los que venció de local a Cruzeiro y Gremio) y recibió 7 tantos. A pesar de ostentar una gran plantilla, Mauricio Barbieri, técnico del club rojinegro, ha podido encontrar un goleador que pueda solucionar la falta de eficacia.

El juvenil, Lucas Paquetá de 20 años, ha sido una grata aparición, sin embargo, su poca experiencia genera su intermitencia. La salida de Paolo Guerrero aperturó el sitio de Henrique Dourado, quién ha anotado 4 goles en 13 cotejos, pero todavía su promedio sigue siendo bajo. A ello hay que sumarle que el nivel del portero Diego Alves sigue siendo lejos del mostrado - hace unos años - en el Valencia de España. Necesitan ganar para meterse a la pelea por el campeonato junto a Sao Paulo e Inter de Porto Alegre.

Por su parte, Vitoria es la otra cara de la moneda: lucha por no descender pues se ubica en el puesto 17 con 19 puntos. Es uno de los peores visitantes del Brasileirao al acumular - en 10 salidas - 7 derrotas, 2 empates y solo una victoria.

El joven equipo dirigido por el histórico entrenador Paulo César Carpegiani - quién llevó a Paraguay a octavos de final en Francia 1998 - no ha podido soportarse sobre André Lima y el alemán Baumjohann, reciente contratación.

A ello hay que agregarle que - por más experimentos que realizó Carpegiani - el equipo sigue sin responder a las exigencias de la misma. Las coberturas - entorno a las labores defensivas por las bandas - quedan largas. Así le llegaron cuando en condición de local perdió por tres tantos a cero ante Palmeiras. Un partido más que difícil al conjunto visitante.

