Joachim Low tras el triunfo de Alemania: "Todavía no tenemos el equilibrio adecuado"

Joachim Löw habló en conferencia de prensa y dio su punto de vista tras la victoria de Alemania por 2-1 ante la selección peruana en el Rhein-Neckar-Arena​ en un choque amistoso por fecha FIFA.

El técnico germano no quedó del todo conforme con lo mostrado por su equipo: "Hay cosas que no funcionaron en el segundo período, como nuestra ocupación del campo o la necesidad de jugar en profundidad. Todavía no tenemos el equilibrio adecuado".

Consultado acerca del gol blanquirrojo, declaró lo siguiente: "El gol de los peruanos viene de un contragolpe. No cerramos bien atrás, Perú jugó una diagonal y usó nuestro lado demasiado abierto".

Y es que a los 22' del primer tiempo, Advíncula apareció para vencer la resistencia de Ter Stegen. Löw agregó que "Me alegra que hayamos ganado. Sentimos que el equipo quería la victoria, y se luchó hasta el final. Nuestro segundo gol es un poco afortunado, pero tuvimos muchas oportunidades antes, y eso hizo que el partido fuera más difícil. Marco Reus, en particular, tuvo dos grandes posibilidades de transformar en gol, pero sigue siendo un jugador peligroso frente al arco".

Juian Brandt apareció a los 25' para marcar el empate con lo cual se fueron al descanso ambas selecciones. Ya en la parte complementaria, Nico Schulz marcó el segundo y definitivo tanto para darle la victoria al cuadro local.

Cabe mencionar que Joachim Löw ha entrado en la historia del fútbol alemán al sumar su encuentro número 167 al mando de la Mannschaft' ya que igualó el récord de Sepp Herberger.