Lionel Scaloni llamó a Paulo Dybala para zanjar polémica tras pregunta de periodista [VIDEO]

Argentina y Colombia igualaron sin goles en el MetLife Stadium y tras la culminación del amistoso, Lionel Scaloni, quien ha asumido de forma interina las riendas del seleccionado argentino, fue consultado acerca de una posible pelea con Paulo Dybala.

El DT argentino aún se encontraba en el terreno de juego y tras ser consultado por un periodista, optó por llamar a Paulo Dybala para zanjar la polémica

"¿Ustedes piensan que yo tengo algún problema con él? Este es un fenómeno. Lo que pasa es que no entrenamos en la semana. Él lo sabe bien y es un grande, pero no hagan cosas de una boludez. Nosotros necesitamos que Argentina tire para adelante, no para atrás", señaló Scaloni inicialmente

El estratega argentino le cedió la palabra al jugador de la Juventus de Italia y pasó a retirarse. Dybala siguió con la entrevista y respaldó lo dicho por Scaloni. "Estoy con él, con lo que acaba de decir. Tenemos que ir todos por un mismo lado. Es un hermoso grupo, un montón de chicos nuevos. Le agradecí personalmente y le agradezco ahora por acá", detalló.

Como se sabe, horas antes del choque ante los colombianos, el hermano mayor de Paulo, Gustavo, encendió la polémica al mencionar a través de su cuenta de Twitter que su hermano no iba a ser de la partida en el partido amistoso, por lo que explotó.

Paulo Dybala no quiso dar más cabida al tema y, al igual que Lionel Scaloni, dejaron en claro que se tiene que empujar el coche hacia el mismo lado. Dybala no arrancó como titular en el duelo ante los colombianos. Sin embargo, entró en la parte complementaria y trató de mostrar su fútbol a pesar de la férrea línea defensiva del seleccionado cafetero.